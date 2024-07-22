Galatasaray, yeni sezon kampı için Avusturya'da

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Avusturya'ya geldi.

Linz kentine gelen sarı-kırmızılı kafile, otobüsle kamp yapacağı Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'e ulaştı. Takımı konaklayacağı otelde az sayıda taraftar karşıladı.

Irdning'de 27 Temmuz'a kadar kalacak Galatasaray, Avusturya takımı LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasında iki maç yapacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya temsilcilerinden Lecce ile 24 Temmuz Çarşamba günü, Parma ile 27 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak.

KAMP KADROSU



Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı.