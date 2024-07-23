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Spor

Galatasaray yeni sezon mesaisine Avusturya'da devam ediyor

Galatasaray yeni sezon öncesi mesaisine Avusturya'daki kampta teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam ediyor.

AA23 Temmuz 2024 Salı 13:29 - Güncelleme:
Galatasaray yeni sezon mesaisine Avusturya'da devam ediyor
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Sabah antrenmanının ilk 30 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda baskı ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

A Milli Takım ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün, takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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