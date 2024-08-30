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Spor

Galatasaray yeni sol bekini buldu!

Derrick Köhn ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bek transferi için Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs transferini bitirmeye çok yakın.

30 Ağustos 2024 Cuma 01:17 - Güncelleme:
Galatasaray yeni sol bekini buldu!
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Galatasaray, sol bek transferi için harekete geçti.

Sarı kırmızılılar Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli sol bek Ismail Jakobs'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Ligue 1'de iki maçta süre alan Jakobs, geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 2 asist kaydetmişti.

Galatasaray'ın Jakobs için şarta bağlı zorunlu satın alma ile kiralık teklifi yaptığı belirtiliyor.

Sarı kırmızılılar 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro şarta bağlı zorunlu satın alma bedeli ile Senegalliyi kadrosuna katmaya yakın.

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