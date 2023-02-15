Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sam Adekugbe...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor sezonun kalan kısmında maliyetleri en aza indirmek için oyuncularını kiralama ya da satmayı planlıyor.

Süper Lig'in lideri Galatasaray transfer dönemi sonlanmadan bir takviye yapmaya daha hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Hatayspor forması giyen Sam Adekugbe'yi kiralamak üzere...

TRANSFER KİRALIK OLACAK

Galatasaray, Kanadalı oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık kadrosuna katacak. 28 yaşındaki sol bek için 1.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi olacak.

TFF, deprem nedeniyle Hatayspor'un ve Gaziantep FK'nın aldığı çekilme kararı sonrasında bu takımlardan yapılan transferlerin yabancı kuralından muaf tutulacağını açıkladı. Buna göre Galatasaray, Adekugbe'yi kadrosuna katarsa 8+3 kuralına takılmayacak ve oynatmada bir sorun yaşamayacak.