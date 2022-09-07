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Spor

Galatasaray yeni stoperini buldu! Bu akşam geliyor

Galatasaray, Aalborg forması giyen stoper Mathias Ross Jensen ve kulübü ile anlaşma sağladı. Danimarkalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

7 Eylül 2022 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
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Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen için Aalborg ile anlaştı.

Danimarka'dan Ekstra Bladet gazetesinin haberine göre; daha önce Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon avro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti.

Galatasaray, Aalborg ile orta yolu buldu ve anlaştı. Ross, akşam saatlerinde Kopenhag'dan İstanbul'a gelecek.

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