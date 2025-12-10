G.Saray, devre arası transfer döneminde Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yeniden harekete geçti. Kulüp ve oyuncu arasındaki görüşmeler ciddi bir aşamaya girdi. 28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun Atalanta'daki şansı bu sezon düşerken, Sarı-Kırmızılı yönetim hücum hattını güçlendirmek amacıyla Lookman'ı öncelikli hedef olarak belirledi. Galatasaray'ın Atalanta'ya yaklaşık 40–50 milyon Euro bonservis, Lookman'a ise yılda 9–12 milyon Euro garanti maaş + bonus teklif ettiği konuşuluyor.

PAZARLIĞA KAPALI

Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu; Lookman'ın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı, hatta Atalanta ile sorun yaşadığı ve yeni bir meydan okuma istediği iddia ediliyor. Daha önce gündeme gelen iddiaların artık pazarlık sürecine evrildiği ve oyuncunun da Osimhen'le aynı takımda olmaya sıcak baktığı bildiriliyor. Atalanta ise daha önce belirlediği 55 milyon Euroluk fiyatın altına inmek istemiyor.