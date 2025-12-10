İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6017
  • EURO
    49,6212
  • ALTIN
    5763.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray yeniden devrede! Ademola Lookman için görüşmeler devam ediyor
Spor

Galatasaray yeniden devrede! Ademola Lookman için görüşmeler devam ediyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman için yeniden harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı yıldız ve kulübüyle pazarlık aşamasına geçti. İşte detaylar...

AKŞAM10 Aralık 2025 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Galatasaray yeniden devrede! Ademola Lookman için görüşmeler devam ediyor
ABONE OL

G.Saray, devre arası transfer döneminde Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yeniden harekete geçti. Kulüp ve oyuncu arasındaki görüşmeler ciddi bir aşamaya girdi. 28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun Atalanta'daki şansı bu sezon düşerken, Sarı-Kırmızılı yönetim hücum hattını güçlendirmek amacıyla Lookman'ı öncelikli hedef olarak belirledi. Galatasaray'ın Atalanta'ya yaklaşık 40–50 milyon Euro bonservis, Lookman'a ise yılda 9–12 milyon Euro garanti maaş + bonus teklif ettiği konuşuluyor.

PAZARLIĞA KAPALI

Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu; Lookman'ın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı, hatta Atalanta ile sorun yaşadığı ve yeni bir meydan okuma istediği iddia ediliyor. Daha önce gündeme gelen iddiaların artık pazarlık sürecine evrildiği ve oyuncunun da Osimhen'le aynı takımda olmaya sıcak baktığı bildiriliyor. Atalanta ise daha önce belirlediği 55 milyon Euroluk fiyatın altına inmek istemiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.