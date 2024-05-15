İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2024 Çarşamba / 8 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2668
  • EURO
    34,9669
  • ALTIN
    2447.31
  • BIST100
    10173.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray yeniden devrede! Hedefteki isim Lorenz Assignon
Spor

Galatasaray yeniden devrede! Hedefteki isim Lorenz Assignon

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da daha önce de gündeme gelen Lorenz Assignon'la temas kuruldu. Sarı kırmızılı ekibin transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor. İşte detaylar...

15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Galatasaray yeniden devrede! Hedefteki isim Lorenz Assignon
ABONE OL

Galatasaray'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar daha önce Sacha Boey hamlesinde olduğu gibi düşük maliyet yüksek performans arayışları kapsamında gündemine yeniden Lorenz Assignon'u aldı. İşte transferin son gelişmeleri...

G.SARAY TEMAS KURDU

Cimbom yeni sezonda kadrosuna yıldız bir sağ bek eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda daha önce de gündeme gelen Lorenz Assignon'la yeniden temas kuruldu. Devre arasında Rennes'ten Burnley'e kiralanan genç yıldız sezon sonunda Fransız ekibine geri dönecek.

OKAN BURUK ISRAR EDİYOR

Premier Lig'de 14 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Assignon için özellikle Okan Buruk ısrar ediyor. Galatasaray, Sacha Boey'u devre arasında Bayern Münih'e sattıktan sonra transfer ettiği Serge Aurier'den gerekli katkıyı alamadı.

DEĞERİNİ KATLADI

2021 yılında Bastia'da forma giyerken 300 bin Euro piyasa değeri olan Assignon'nun şimdike piyasa değeri ise tam 10 milyon Euro.

LORENZ ASSIGNON KİMDİR?

2000 yılında Fransa'nın Grasse şehrinde doğan Lorenz Assignon, futbola Rennes'in altyapısında başladı. 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Bastia'da kiralık olarak forma giyen Assignon, 13 maç mücadele ettiği takıma 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Temmuz 2021'den bu yana Rennes'in A takımında oynuyan Fransız sağ bek, toplam 64 müsabaya çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.

SEZON PERFORMANSI

23 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 21 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da gol pası verdi. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Lorenz Assignon'un Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.