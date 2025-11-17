Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ocak ayı transfer planını da belirledi. Teknik Direktör Okan Buruk, yönetim ile yaptığı görüşmede transferde önceliğin stoper ve kanat takviyesine verilmesini istedi. Sarı kırmızılılarda, başarılı çalıştırıcının talepleri doğrultusunda hazırlanan geniş stoper listesinin ilk sırasında ise Strahinja Pavlovic yer aldı. Cim-Bom'un, sezon başında İtalya ekibi Milan'dan kadrosuna katmak istediği oyuncu için girişimler yeniden başlamış durumda...

İTALYAN DEVİ 20 MİLYON € İSTİYOR

İtalyan ekibi, 24 yaşındaki oyuncusunu 20 milyon eurodan aşağı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Bu rakamı ödemeye sıcak bakan Sarı-Kırmızılılar, Pavlovic'i ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor. Bilindiği gibi sezon başında yapılan teklifi başarılı oyuncu kabul etmemişti. İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında sona eriyor. Sırp yıldız, bu sezon oynadığı 13 maçta 1092 dakika sahada kaldı. Pavlovic, bu süre içinde 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamayı başardı.

BASSEY DE LİSTEDE YER ALIYOR

Pavlovic transferinden sonuç alınamazsa listedeki diğer stoper adayları için görüşmelere başlanacak. Fulham forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Calvin Bassey, Pavlovic'in ardından en güçlü aday olarak görülüyor. İngiliz ekibinin 40 milyon euro bonservis beklentisi var. Fulham ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Calvin Bassey'in, Transfermarkt verilerine göre 28 milyon euro değerinde olduğu belirtiliyor. Listede Monaco'dan Mohammed Salisu ile Sporting Lizbon'dan Ousmane Diomande de yer alıyor.