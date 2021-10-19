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Spor

Galatasaray, Yeşilyurt karşısında zorlanmadı

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti.

19 Ekim 2021 Salı 21:08 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 21:08
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

YEŞİLYURT: Nilsu Şen, Veltman, Eda Kafkas, Strumilo, Neslişah Akar, Tuana Köse (İdil Atasever, Burcu Yönder, Ceren Kapucu, Ezgi Taşdemir)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Sude Hacımustafaoğlu, Planinsec, Caratasu, İlkin Aydın, Su Zent, Gamze Kılıç (Bihter Dumanoğlu, Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, Fatma Beyaz, Vasilantonaki, Esra Demirkıran, Beren Yeşilırmak)

SETLER: 25-21, 14-25, 18-25, 21-25

SÜRE: 105 dakika (26, 23, 24, 32)

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