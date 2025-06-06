Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde eden ve 5. yıldızı takan G.Saray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Osimhen'den haber bekleyen Sarı-Kırmızılılar'ın son günlerde gündemine gelen futbolcu ise Al Nassr'ın dünyaca ünlü stoperi Aymeric Laporte...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR

Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya sıcak bakan İspanyol savunmacının Avrupa'dan gelecek teklifl ere açık olduğu bildirildi. Laporte, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Eski Manchester City'li stoperin, Al Nassr ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Laporte'un piyasa değeri ise 15 milyon euro. 31 yaşındaki sol stoper için bu zamana kadar toplamda 92,5 milyon euro bonservis ücreti ödendi 31 yaşındaki savunmacı bu sezon Nassr'da 30 resmi maça çıkıp 5 gol attı. Özellikle Pep Guardiola ile Manchester City'de büyük başarılar yakalayan İspanyol stoper, İngiltere Premier Lig'de 6 şampiyonluk yaşarken 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Süper Kupa'yı kaldırdı.