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  • Galatasaray yılın ilk transferini yapıyor! Dünya yıldızı için imza an meselesi
Spor

Galatasaray yılın ilk transferini yapıyor! Dünya yıldızı için imza an meselesi

Galatasaray, yılın ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Youri Tielemans ile görüşme halinde. Galatasaray, Belçikalı yıldız Youri Tielemans'ı kiralık şekilde kadrosuna katmaya çalışıyor. İşte detaylar...

16 Ekim 2023 Pazartesi 17:57 - Güncelleme:
Galatasaray yılın ilk transferini yapıyor! Dünya yıldızı için imza an meselesi
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Belçikalı futbolcu Youri Tielemans. Aston Villa ile yeterli dakika bulamaması nedeniyle teknik direktör Unai Emery ile anlaşmazlık yaşadı. İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre, Youri Tielemans'ın daha fazla oynamak istediği ve ocak transfer döneminde kulüpten ayrılmayı düşündüğünü bildirdi.

YOURI TIELEMANS, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Başarılı oyuncu Youri Tielemans, sezon başında yaptığı tercih nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

OKAN BURUK'UN TERCİHİ TIELEMANS

Youri Tielemans, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından da isteniyor. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk, ocak ayındaki devre arası kampında Youri Tielemans'ı kadroda görmek istiyor.

YOURI TIELEMANS'IN PERFORMANSI

26 yaşındaki oyuncu bu sezon şu ana kadar sekiz Premier Lig maçında forma giydi ancak bu maçların hiçbirinde başlamadı. Ayrıca takımına gol ve asist katkısı da sunamadı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Belçikalı yıldız Youri Tielelmans'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösteriliyor.

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