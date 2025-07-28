Galatasaray'da kadro planlaması sürüyor. Sarı kırmızılılar, yollarını ayırmayı düşündüğü oyuncular için teklif bekliyor.

Galatasaray'ın bazı futbolcularına Trendyol Süper Lig kulüplerinin ilgisi bulunuyor.

VİCTOR NELSSON

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda olmayacağını açıkladığı Victor Nelsson ile Göztepe ve Samsunspor ilgileniyor. Yönetim, 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu bonservisiyle göndermeyi hedefliyor.

EYÜP AYDIN

Süper Lig kulüplerinin talip olduğu bir diğer futbolcuysa Eyüp Aydın...

Samsunspor, genç futbolcuyu orta saha rotasyonuna dahil etmek istiyor.

METEHAN BALTACI

Metehan Baltacı ise ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'un gündeminde...

Selçuk İnan'ın ekibi, genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

DERRİCK KÖHN

Derrick Köhn ile de İkas Eyüpspor ilgileniyor.

Alman futbolcu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'in de transfer listesinde yer alıyor.