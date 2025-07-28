İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2025 Pazartesi / 3 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5599
  • EURO
    47,2295
  • ALTIN
    4332.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray yol ayrımında! 4 futbolcu için teklif bekleniyor
Spor

Galatasaray yol ayrımında! 4 futbolcu için teklif bekleniyor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekibin yolları ayırmayı planladığı 4 futbolcu Süper Lig ekiplerinin radarında. İşte detaylar...

TRT Spor28 Temmuz 2025 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Galatasaray yol ayrımında! 4 futbolcu için teklif bekleniyor
ABONE OL

Galatasaray'da kadro planlaması sürüyor. Sarı kırmızılılar, yollarını ayırmayı düşündüğü oyuncular için teklif bekliyor.

Galatasaray'ın bazı futbolcularına Trendyol Süper Lig kulüplerinin ilgisi bulunuyor.

VİCTOR NELSSON

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda olmayacağını açıkladığı Victor Nelsson ile Göztepe ve Samsunspor ilgileniyor. Yönetim, 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu bonservisiyle göndermeyi hedefliyor.

EYÜP AYDIN

Süper Lig kulüplerinin talip olduğu bir diğer futbolcuysa Eyüp Aydın...

Samsunspor, genç futbolcuyu orta saha rotasyonuna dahil etmek istiyor.

METEHAN BALTACI

Metehan Baltacı ise ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'un gündeminde...

Selçuk İnan'ın ekibi, genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

DERRİCK KÖHN

Derrick Köhn ile de İkas Eyüpspor ilgileniyor.

Alman futbolcu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'in de transfer listesinde yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.