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Galatasaray Yönetim Kurulu acil olarak toplanıyor! Gündem erken seçim

Galatasaray Yönetim Kurulu, erken seçimi görüşmek için acil olarak toplanıyor.

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Mali açıdan ibra edilmesine rağmen idari açıdan ibra edilmeyen ve böylece seçim atmosferine giren Galatasaray'da yönetim, bu hamleyi mahkemeden 'tedbir kararı' koydurarak erken bir seçimin önüne geçmişti.

Tedbir kararı hakkında İstanbul 4. Hukuk Dairesi'nden son karar çıkmadan önce Galatasaray yönetimi, erken seçim hakkında karar alarak Mustafa Cengiz'in yeniden aday olmasını sağlamaya çalışacak.

YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

15.00'te Türk Telekom Stadı'nda kritik bir toplantı gerçekleştirecek olan Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay başta olmak üzere yönetimin tüm ağır isimleri yer alacak. Burada mahkemenin geleceği, çıkabilecek olası karar üzerinde durulacak ve ibrasızlık kararının onanmasına dair bir ihtimalin olduğuna inanıldığı anda erken seçim kararı masaya yatırılacak.

Hukukçular da uzun süredir ibrasızlık kararının onanması durumunda, Mustafa Cengiz'in aday olup olamayacağına dair tüm seçenekleri değerlendirdi. Hukukçuların görüşleri de bu toplantıda alınacak.

MUHTEMEL ERKEN SEÇİM NE ZAMAN OLUR?

Galatasaray yönetiminin erken seçim kararından önce mahkeme ibrasızlık kararını onarsa, mecburi bir erken seçim olacak ve bu seçimde Mustafa Cengiz tüzük gereği aday olamayacak.

Kulislerde, muhtemel seçim tarihi olarak ise takımın zarar görmesini engelleme adına liglerin araya girdiği dönem tercih edilecek.

(Sporx)

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