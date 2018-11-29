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Galatasaray yönetimi acil toplanma kararı aldı

Galatasaray yönetimi, Moskova dönüşü acil olarak toplanma kararı aldı.

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova deplasmanında alınan yenilgiyle birlikte Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama camiayı harekete geçirdi.

Moskova deplasmanından sabah saatlerinde dönen Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Salı günleri gerçekleşen haftalık olağan toplantısını beklemeden bir araya gelme kararı aldı.

Galatasaray yönetiminin yarın fikir alışverişinde bulunmak adına bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, Kulüpler Birliği'nin yaptığı ve 17 kulübün imzaladığı bildiri sonrasında Galatasaray yönetimi bu konuyu yapacağı toplantıda masaya yatıracak, değerlendirecek.

Galatasaray yönetimi bu toplantıda Kulüpler Birliği'nden ayrılmayı ve toplantılarına katılmama konusunu gündemine alıp görüşecek.

(Futbolarena)

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