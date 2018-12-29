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Galatasaray yönetimi: Alan'ı bitirdik kampa yetiştirmeye çalışıyoruz

Santrfor transferi bekleyen sarı-kırmızılılara müjde; Alan Carvalho tamam... Bonservis bedeli olmayan ve senelik 3,5 milyon avro ödenecek Brezilyalı kampa yetiştirilmeye çalışılıyor.

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Sezon başında Bafetimbi Gomis'i satıp yerini dolduramayan Galatasaray Yönetimi, teknik heyetin ve taraftarın santrfor hasretine son veriyor...

Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği ve listenin ilk sırasına yazdığı Alan Carvalho ile her konuda anlaşıldı. Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki golcüye bonservis ücreti de ödenmeyecek. Alan ile senelik 3,5 milyon avroluk ücret öneren Galatasaraylı yetkililerin teklifi kabul gördü ve karşılıklı el sıkışıldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Alan'ı bitirdik, kampa yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

BREZİLYALILAR AVANTAJ

Alan Carvalho'nun Galatasaray forması giymesi sadece resmî imzaya kalırken, golcü futbolcu İstanbul'daki havayı, stadı, taraftarları çok merak ediyor. Alan, sarı-kırmızılı takımda oynayan vatandaşı Mariano'dan da Galatasaray dersleri almaya başladı. Ayrıca Taffarel'in takımdaki varlığı, Mariano dışında Fernando'nun da olması sambacı için artı olarak görülüyor.

İki ayağıyla da gol vuruşu yapabilen, hızlanma özelliği olan Alan Carvalho'nun özellikle bitirici şutları Fatih Terim'in onay vermesindeki en büyük unsur. İstikrarlı bir golcü olan, Brezilyalı son sezonda 18 gol kaydetti.

(Türkiye)

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