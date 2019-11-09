AKŞAM

Haberde, Sarı-Kırmızılı taraftarlarla arası açılan Belhanda’ya yönetimin sahip çıkmadığı ve satışı için çalıştığı da belirtildi. Teknik Direktör Fatih Terim’in her fırsatta sahip çıktığı ancak taraftarlar ile arasındaki bağ tamamen kopan Belhanda için kulübe gelen resmi bir teklif yok. Sarı-Kırmızılı Yönetim, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Belhanda ise kalmak istiyor.