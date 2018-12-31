Galatasaray yönetimi Fatih Terim'i bekliyor

OCAK ayı transfer döneminde bir hayli hareketli günler geçirmesi beklenen Galatasaray’da Fatih Terim’in tatilden dönüşü ile görüşmeler başlayacak. Ailesi ile birlikte tatilini Amerika’da geçiren tecrübeli teknik adam, İstanbul’a çarşamba günü gelecek. Fatih Terim’in nokta koyacağı ve karar vereceği birçok konu var. Yönetim, Al Ittihad’dan Garry Rodrigues için gelen teklifi değerlendirmeye aldı. Ancak Aslan, Fatih Terim’in son kararını beklediği için bu teklif için süre istedi.

FORVETTE SORUN YOK

Öte yandan Galatasaray Yönetimi, stoper takviyesi için de oldukça yoğun bir çalışma yürü- tüyor. Rolando, Luiz Felipe gibi isimlere sıcak bakmayan Teknik Direktör Fatih Terim, defansa yapılacak olan takviyeler için hedefl eri belirleyecek. Golcü konusunda Radamel Falcao ve Alan’la ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bu iki futbolcuya da tecrübeli çalıştırıcı onay vermişti. Bundan sonra top yönetimde... Onlar, ‘olmazsa olmaz’ forvet takviyeleri için bütün imkanları seferber edecek.

(Aksam)