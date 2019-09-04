Galatasaray yönetimi Linnes’e takım arıyor

Norveçli sağ bekin, transfer döneminin devam ettiği Portekiz, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Çekya ve Avustralya takımlarından birine kiralık veya bonservisiyle verilmesi planlanıyor. Portekiz Ligi’ne gitmeye sıcak bakan Linnes’in durumu bugün netleşecek.