Galatasaray yönetimi Linnes’e takım arıyor
ASLAN’DA 14 yabancı kontenjanına takıldığı için gözden çıkarılan Linnes’e kulüp aranıyor.
- Star Spor
Norveçli sağ bekin, transfer döneminin devam ettiği Portekiz, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Çekya ve Avustralya takımlarından birine kiralık veya bonservisiyle verilmesi planlanıyor. Portekiz Ligi’ne gitmeye sıcak bakan Linnes’in durumu bugün netleşecek.
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