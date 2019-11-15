Galatasaray yönetimi nefes aldı

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GALATASARAY’DA olağanüstü kongre bir süre daha rafa kalktı. İdari ibrasızlık kararının ardından Sarı-Kırmızılı kulübün seçime gidip gitmeyeceği konusunda tartışmalar bitmezken gözler 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün yapılan duruşmaya çevrilmişti. Mahkeme bilirkişiden de görüş alınması için davayı 21 Şubat 2020’ye erteledi.

SEÇİM 3 AY İÇİN RAFA KALKTI

Tarafların görüşleri alındıktan sonra erteleme kararı verilirken, yeni duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek. Böylece en az 3 ay daha kulüpte seçim rafa kalktı. Galatasaray Spor Kulübü’nün mevcut yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, şu anda seçime gidilmesini gerektirecek hukuki bir gereklilik olmadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı

SEÇİMDEN KORKUMUZ YOK

“Mevcut yönetimin, başkanın seçimden yana bir korkusu yoktur. Bizim bu davada sağlamak istediğim şey; Galatasaray’daki kronik sorunu ortadan kaldırmaktır. Seçim zorunluluğu yok. Şu an mühim olan, Galatasaray Yönetimi görevine devam edecek, asıl işine odaklanacak. Galatasaray başkanı isterse, seçime de katılabilir, bir engel bulunmuyor...”