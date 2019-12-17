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Galatasaray yönetimi Sportif Direktör arayışlarına başladı

Transferlerde büyük hatalar yapan Mustafa Cengiz ve yönetimi Sportif Direktör arayışına çıktı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Yaz ayı transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katmasına karşın Lemina hariç hemen hemen hiçbirinden tam olarak verim alamayan Galatasaray’da Sportif Direktör arayışları başladı.
 
MUSTAFA CENGİZ ARAYIŞ İÇERİSİNDE
 
CV olarak dünyaca ünlü yıldızlar alınmasına karşın Galatasaray’da herhangi bir varlık gösteremeyen tecrübeli futbolcularla yollarını ayırmak için hummalı çalışmanın içerisine giren sarı kırmızılı yönetimin artık transfer konularında kurumsallaşmaya gideceği öğrenilirken, Mustafa Cengiz’in alttan alta kulübün yapısını iyi bilen profesyonel bir isim arayışına çıktığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon yurtdışında yaptığı görüşmelerden hayal kırıklığıyla döndüğü gibi, işini bitiremediği futbolcular yüzünden ağır eleştiriler alan Abdurrahim Albayrak’ın pasivize edileceği anlaşılırken, menajerler aracılığıyla Başkan Cengiz’e şimdiden iki üç Sportif Direktör teklifinin verildiği bildirildi.
 

Bayraktar TB2 İHA KKTC´de

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