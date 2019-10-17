22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,898
  • 6,5397
  • 281.337
  • 94206.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray yönetimi, zorlu maçlar öncesi futbolcuların tüm alacaklarını ödedi

Galatasaray’da hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu fikstür öncesinde yönetim üzerine düşeni yaptı. Ligde 7 haftada 10 puan toplayan ve galibiyet serisi hedefleyen Sarı-Kırmızılılarda futbolcuların tüm alacakları ödendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray yönetimi, takımın Ekim ayı alacaklarını hesaplarına yatırdı.  Sarı-Kırmızılı Yönetim, oyuncularına 7 milyon euroluk (46 Milyon TL) ödeme yaparken Cim-Bom’un Ekim ayı itibarı ile futbolcularına herhangi bir borcu kalmadı.

TERİM’İ ÇOK MUTLU ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yapılan ödemeden oldukça memnun olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 gündür sakatlığı nedeniyle idmana çıkmayan Falcao’nun alacaklarını almadığı iddia edilmişti. Kolombiya golcü, Galatasaray’dan yıllık 5 milyon euro kazanıyor. Radamel Falcao bunun 2 milyon eurosunu peşin almıştı. 33 yaşındaki oyuncu kalan 3 milyon euroyu 10 taksitle alacak. İlk taksitin tarihi 1 Ekim’di… İkinci taksit ise Ekim ayının sonunda.

(Akşam)

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Anneden 2,5 aylık bebeğinin ölümüyle ilgili kan donduran itiraf

Anneden 2,5 aylık bebeğinin ölümüyle ilgili kan donduran itiraf

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

'Lütfen durmayın yürüyün'

'Lütfen durmayın yürüyün'
 

POPÜLER HABERLER

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

Kilosu 10 lira! Her yıl Ekim ayında toplanıyor

Kilosu 10 lira! Her yıl Ekim ayında toplanıyor

Atık eşyalar kullandı, görenler gerçek sanıyor

Atık eşyalar kullandı, görenler gerçek sanıyor

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA