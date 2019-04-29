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Galatasaray yönetiminden çifte kupaya dev prim

Galatasaray yönetimi, çifte kupalı şampiyonluğa 20 milyon TL prim vermeyi planlıyor.

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Galatasaray, nefeslerin tutulduğu şampiyonluk yarışında bugün Atiker Konyaspor ile deplasmanda çok kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.
 
Medipol Başakşehir'in, Göztepe'ye kaybettiği haftada, çok büyük bir şans yakalayan sarı-kırmızılılar, bugün sahadan 3 puanla ayrılması halinde Süper Lig'de tam 20 hafta sonra averajla liderliğe yükselecek.
 
LİG VE KUPADA 450 DAKİKA HEDEFİ
 
Çifte şampiyonluk hedefini ortaya koyan teknik direktör Fatih Terim, futbolcularından ligde önündeki 4 maçı (Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rize, Başakşehir) ve Akhisar'la oynanacak kupa finalini kazanmalarını istiyor. Lig ve kupadaki 450 dakikaya konsantre olan Galatasaray'da yönetim de çifte kupalı şampiyonluğu 20 milyon TL primle ödüllendirmeyi planlıyor.
 
TERİM'İN KOZU ONYEKURU
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Konyaspor önünde hücumda en güvendiği isim Onyekuru. Daha sezon bitmeden 14 gol ve 3 asiste ulaşan yıldız futbolcu, Diagne'nin arkasında ikinci forvet olarak oynayacak. Nijeryalı oyuncusuyla galibiyete uzanmanın planlarını yapan Fatih Terim, Feghouli'den de paslarıyla Onyekuru'yu savunma arkasına kaçırmasını istedi.
 
(Sabah)
 

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