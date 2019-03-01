Galatasaray yönetiminden Erzurumspor açıklaması! 'Aslanlar gibi oynayacağız'

KÜMEDE KALMA SAVAŞI

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında pazar günü BŞB Erzurumspor’a konuk olacak G.Saray’da “buz” alarmı verildi. Meteoroloji verilerine göre maçın oynanacağı saatte Erzurum’daki hava sıcaklığı -12 dereceye kadar gerileyecek. TFF’ye yaptığı gündüz oynama başvurusu reddedilen Sarı-Kırmızılılar’ı saat 19.00’da zorlu bir sınav bekliyor olacak. Kümede kalma savaşı veren ve yaptığı takviyelerle 2. yarıda daha dirençli bir takıma dönüşen Erzurumspor, şampiyonluğun kaderini belirleyebilir.

TÜM DÜNYADA OYNANIYOR

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, “Avrupa kupası maçı oynadık, 5 saat gidiş, 5 saat dönüş Lizbon yolculuğundan 48 saat sonra pazar günü maça çıktık. Pazartesi oynamamız gereken maçı Pazar günü oynattılar. Manchester City, Real Madrid, Juventus 14.30 maçına çıkıyor da biz neden çıkamıyoruz. Federasyonun bu kararı futbolcu sağlığı açısından skandal bir karar. Ama çıkıp aslanlar gibi oynayacağız. Şampiyonluk için kritik bir viraj” yorumunda bulundu.

DADAŞLAR CİM BOM’U BEKLİYOR

Erzurum cephesinde ise maça yoğun ilgi var. Maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenirken, çevre ilçelerden de çok sayıda dadaş maça akın edecek. Passolig satış noktasında uzun kuyruklar oluşturan Erzurumspor taraftarları, takımlarının bu maçtan galip ayrılmasını istiyor. Maçın soğuk havaya rağmen bol pozisyonlu geçeceğini ifade eden dadaşlar, Kazım Karabekir Stadyumu’nu tıklım tıklım doldurup, hava koşullarını avantaja çevireceklerini söylediler.

(Gunes)