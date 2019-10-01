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Galatasaray yönetiminden Fatih Terim ve scout ekibine tepki

Transfer sezonunu hareketli geçiren Galatasaray'da kadroya katılan oyuncuların fizik durumları ve kaliteleri sorgulanmaya başlandı.

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TM Dijital Haber Merkezi

6.haftası geride kalan Süper Lig’de sadece 9 puan toplayan Galatasaray’da fizik kapasitesi yetersiz olan oyuncuların yanı sıra formsuz futbolcuların çokluğu Fatih Terim’i köşeye sıkıştırdı.

TAKIMIN YARISI HAZIR DEĞİL DİĞER YARISI FORMSUZ

Lemina, Falcao, Seri, Emre Mor için yoğun bir mesai harcayan teknik heyet yıldız isimleri bir an önce hazırlama telaşına düşerken, Belhanda - Feghouli - Nagatomo - Mariano gibi tecrübeli futbolcuların neredeyse bitik durumda olmaları Terim’i kara kara düşünmeye sevk etti. Galatasaray’da formsuz ve fizik kapasitesi bakımından yetersiz kalan oyuncular hakkında seferberlik ilan edilirken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in hem yardımcılarıyla, hem de Bartali'yle sık sık görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

“TRANSFER ETTİĞİMİZ FUTBOLCULARIN KARİYERLERİ HEP DÜŞÜŞTE”

Elindeki mevcut kadroyu toparlamaya çalışan Fatih Terim ve scout ekibine sert eleştiriler geldi. Transfer sezonunda alınan futbolcuların ilk 6 haftadaki performanslarını ele alan yöneticilerin Terim'i topa tuttuğu öğrenilirken, kulüp içerisinde bazı isimlerin "Florya'ya getirilen oyuncuların hemen hemen hepsinin kariyeri düşüşte. Seri ve Lemina kiralandı fakat bu oyuncular İngiltere'de tutmamıştı, Andone de öyle. Emre Mor uzun zamandır Celta'da forma giymiyordu, Şener Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolmuştu, bu futbolcuları yeniden sahaya döndürmek kolay olmayacak, kadro mühendisliği yapılırken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyordu" görüşünü savundukları belirtildi.

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

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