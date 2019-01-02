Galatasaray yönetiminden Ozan Kabak'ın maaşına zam

G.SARAY’IN altyapısından yetişen ve bu sezon A Takım’ın değişilmez isimlerinden olan Ozan Kabak’ın geleceği şekilleniyor. Sarı-Kırmızılılar’la sözleşmesinde “7.5 milyon euroya serbest kalır” maddesi bulunan genç yıldız için harekete geçen yönetim, yıllık ücretinde önemli miktarda iyileştirme yaparak Ozan’ı kaptırmak istemiyor. Futbolcunun 220 bin lira olan yıllık maaşına büyük bir zam yaparak mukavele yenilemek isteyen yönetim, vakit kaybetmeden harekete geçti.

DAHA FAZLASINA SATARIZ

Henüz 18 yaşında olan ve gelecek vadeden Ozan’ı ilerleyen yıllarda çok daha yüksek fiyatlara satacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar’da yönetim, onun kalmasını istiyor. Kendi aralarında konuşan yöneticilerin, “Ozan Kabak’ı mutlaka tutmamız gerekiyor. Birkaç yıl sonra 20-30 milyon euroya satabileceğimiz oyuncu için 7.5 milyon euroya razı olmayalım” görüşünde oldukları kaydedildi. Ozan’ın yeni maaşının en az 1 milyon euro civarında olması bekleniyor. Bu hamle sonrası genç yetenek takımda kalacak.

(Aksam)