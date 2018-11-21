Galatasaray yönetiminden Selçuk İnan'a 1+1 yıllık teklif

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesini sona eren kaptan Selçuk İnan için flaş bir karar alındı. Sarı Kırmızılı yönetim Selçuk İnan'a yeni sözleşme önerilecek. Kaptan'a teklif edilecek olan mukavelenin TL cinsinden ve 1+1 yıllık olacağı belirtildi.Tecrübeli futbolcuya da yıllık 5 milyon TL civarında bir rakam verileceği öğrenildi. Selçuk'la sözleşme uzatılması teknik direktör Fatih Terim'in istediği gelen bilgiler arasında.

(Güneş)