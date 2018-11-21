Galatasaray yönetiminden Selçuk İnan'a 1+1 yıllık teklif
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan'a yönetimden 1+1 yıllık teklif yapıldı.
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesini sona eren kaptan Selçuk İnan için flaş bir karar alındı. Sarı Kırmızılı yönetim Selçuk İnan'a yeni sözleşme önerilecek. Kaptan'a teklif edilecek olan mukavelenin TL cinsinden ve 1+1 yıllık olacağı belirtildi.Tecrübeli futbolcuya da yıllık 5 milyon TL civarında bir rakam verileceği öğrenildi. Selçuk'la sözleşme uzatılması teknik direktör Fatih Terim'in istediği gelen bilgiler arasında.
(Güneş)
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