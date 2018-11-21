Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray yönetiminden Selçuk İnan'a 1+1 yıllık teklif

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan'a yönetimden 1+1 yıllık teklif yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesini sona eren kaptan Selçuk İnan için flaş bir karar alındı. Sarı Kırmızılı yönetim Selçuk İnan'a yeni sözleşme önerilecek. Kaptan'a teklif edilecek olan mukavelenin TL cinsinden ve 1+1 yıllık olacağı belirtildi.Tecrübeli futbolcuya da yıllık 5 milyon TL civarında bir rakam verileceği öğrenildi. Selçuk'la sözleşme uzatılması teknik direktör Fatih Terim'in istediği gelen bilgiler arasında.

(Güneş)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA