Galatasaray yönetiminden transfer çıkarması

Galatasaray'da kulüp yetkililerinin sezonun sonuna doğru İngiltere'ye gerçekleştirdiği seyahatte yürütülen transfer çalışmaları kapsamında daha çok eldeki yıldızlara olan taliplerle yapılan görüşmeler dikkat çekmişti. Fabrizio Romano, Galatasaray'ın kulüp yetkililerinin İngiltere'de olduklarını ve İngiliz kulüplerinin, Sarı-Kırmızılılar'dan transferini düşündükleri isimler için görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmişti. O dönem haberlere Sacha Boey ve Victor Nelsson konusunda İngiliz kulüplerinin Galatasaray Yönetimi ile gerçekleştirdikleri görüşmeler gündem olmuştu. İki ismin yanı sıra İngiliz kulüplerinden Nicolo Zaniolo'ya olan ilgi de basına yansımıştı.

BU KEZ ANA KONU KADROYA KATILACAK İSİMLER

Bu kez ise Galatasaray Yönetimi, kadroya katmak adına listesinde yer alan isimlerin transferini bitirmek adına Ada'ya gidiyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonun hazırlıklarına başlamaya kısa bir süre kalmışken transfer hedeflerini bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed'in ayrılıkları ile Mauro Icardi görüşmelerinin uzayacak olması golcü transferini şart koşmuş durumda. Galatasaray'ın İngiltere'deki temaslarında en öncelikli nokta Chelsea ile yapılacak transfer görüşmeleri olacak.

FOFANA İÇİN GİDİYORLAR

Icardi'nin bonservisi alınmadan önce forvet konusunda elini rahatlatmak isteyen Galatasaray'ın görüştüğü oyunculardan biri de Chelsea'den David Datro Fofana.

YÖNETİM TEMSİLCİ GÖNDERECEK

Ara transferde de 20 yaşındaki golcüyü kiralamaya çalışan ancak başarısız olan Sarı-Kırmızılılar'ın bu kez son temaslardan olumlu sonuç aldığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, bu hafta içerisinde Londra'ya temsilci göndererek Fofana operasyonunu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmeye çalışacak.

MUTLU SON YAKIN

Fofana da Chelsea'den ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın mutlu sona çok yakın olduğu belirtiliyor.

HAKIM ZIYECH BEKLEMEYE ALDI

Hakim Ziyech ara transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın en çok istediği yıldızların başında geliyor. Sarı-Kırmızılılar bu dönemde de Faslı oyuncuyla uzun süren görüşmeler yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, Cim Bom'a karşı oldukça sıcak. Erden Timur'un verdiği bilgiye göre ocak ayında da Galatasaray'a "Evet" diyen Ziyech için bu kez tek sorun Suudi Arabistan kulüpleri. Menajerine oldukça yüksek teklifler geldiği öğrenilen Ziyech, Galatasaray'ın teklifini ise şimdilik beklemeye aldı. Sürecin devamı, Ziyech'in Suudi Arabistan kulüpleriyle yapacağı görüşmelere bağlı.