Galatasaray yönetimine ikinci şok!

19.12.2019 13:06 - Güncelleme: 19.12.2019 13:06

TM Dijital Haber Merkezi

Dün eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ve kulübün üyelerinden Barış Cenk Akkaya'nın mahkemeye başvurmasıyla erken seçim ihtimalini yeniden gündeme gelmesi Galatasaray'da şok etkisi yaratırken, Başkan Mustafa Cengiz'in "Orada o 2 arkadaşın hedefi seçime gitmek, tabii zevkle" açıklaması karşılıklı restleşmelere yol açtı.

MUSTAFA CENGİZ'E YAYLIM ATEŞİ

Mart ayında yapılacak olan yıllık olağan mali genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz'e reaksiyon göstermeye hazırlanan üyelerin yönetim kurulunu ibra etmeyecekleri öğrenilirken, Galatasaray'ın yeni bir seçime hazırlandığı bildirildi. Dün önce kayyum, daha sonra erken seçim başvurusunun ortaya çıktığı sarı kırmızılı kulüpte muhalefet, Başkan Cengiz'e ateş püskürürken camiada bazı önde gelen isimlerin "Mart'ta mali yönden ibra olmayacaklar, onun mahkemesi de yok bakalım ne yapacaklar" tepkisini dile getirmeleri dikkat çekti.

İşte Galatasaray kulislerinde Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında yapılan eleştiriler...

Tüzüğü hiçbir şekilde uygulamayan bir yönetim var, Borçlanma yetkisi, mülk alma yetkisi hiçbiri yönetimin kullanacağı kararlar değil. Genel kurul kararı ile olacak bir şeyi "ben yaptım oldu" diyen bir yönetim bu.

"BİR TARAFTAN ALIP DİPER TARAFA KOYUYORLAR SONRA ARTIYA GEÇTİK DİYORLAR"

Mahkeme seçim diyorken "eğer ben gitmiyorum" diyorsan Galatasaray’a kayyumu atayan kim oluyor müracaat eden mi, kararı uygulayan mı? Derneği 985 milyon borçlandırıp, Futbol AŞ’yi kârâ geçirdi gösterip, satışa uygun hale getirmiş. Derneğin tek bir malı var o da Galatasaray Ada’sı, derneğin başka türlü geliri de yok nasıl kapanacak bu borç? Futbol geliri derneğe de kullanılamıyor, nasıl olacak, fatura kesip artıya mı geçirilir? Bir taraftan alıp bir yere koyacaksınız son diyeceksiniz ki “Ben kulübü artıya geçirdim”

"MART'TA İBRA EDİLMEYECEKLER"

Galatasaray Kulübü’nün günlük faiz yükü 80.000 $ kendi dönemlerine ödeme yok. Yeni gelecek yönetim hem borcu hem de faizini ödeyecek böyle bir şey olabilir mi? O yüzden Mart’ta mali olarak da ibra olamayacaklar, onun mahkemesi de yok.