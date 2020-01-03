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Spor

'Bize seçimde oy kaybettirir'

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim ne kadar istese de Arda Turan'ı seçimde oy kaybettireceği için almak istemiyor.

03.01.2020  10:13 - Güncelleme: 03.01.2020  10:13

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Lider eksikliği var. Arda bu açığı kapatır" diyerek Arda Turan transferine onay verirken seçime gitmeye hazırlanan yönetim ise Arda Turan'ın dönüşü nedeniyle muhalif oyların artmasından çekiniyor.

Yönetim: Bize seçim kaybettirir

Galatasaray'da dün teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında transfer zirvesi vardı. Yarın işbaşı yapması beklenen İmparator, tatilini erken bitirip dün Türk Telekom Stadı'nda başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle masaya oturdu. Görüşmenin 3 ana maddesi vardı: 1- Transfer edilecek oyuncular. 2- Gönderilecek isimler. 3- Arda Turan'ın durumu! Taraflar arasındaki en dikkat çekici farklı görüş de 3. maddede ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın dönüşündeki engeli herkes Terim olarak görüyordu ancak Mustafa Cengiz ve yönetimi bu transfere şerh koydu!

ÜYELERİN BİR BÖLÜMÜ İSTEMİYOR

Deneyimli teknik adam, "Takımda lider eksikliği var. Arda bu açığı kapatabilir, arkadaşlarına Galatasaray'ı ve G.Saraylılık duygusunu çok iyi anlatabilir. Ben gelmesini isterim" dedi. Ancak yönetim cephesi bu sezonun sonuna kadar seçim yapmayı hedeflemelerinden dolayı bu transfere sıcak bakmadı. Sosyal medya ve taraftar tepkisinden değil, kulüp üyelerini seçim öncesinde küstürmekten çekinen yönetim, oy kaybı yaşamak istemiyor.

(Sabah)

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