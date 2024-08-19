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Spor

Galatasaray-Young Boys maçını Alman hakem yönetecek

Galatasaray'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off maçında deplasmanda Ypung Boys ile oynayacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
Galatasaray-Young Boys maçını Alman hakem yönetecek
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Çarşamba günü Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Siebert düdük çalacak.

Jan Seidel ve Rafael Foltyn'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

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