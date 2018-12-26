Galatasaray Young-gwon Kim’i ikna etti

TRANSFERDE önceliği forvet bölgesine veren Galatasaray, uzun süredir Guangzhou’nun 29 yaşındaki Brezilyalı santrforu Alan’la ilgileniyordu. Transfere 200 milyon euro bütçe ayıran Çin ekbi, Alan’ı serbest bırakma kararı aldı. Ayrıca onun yanında 28 yaşındaki Güney Koreli stoper Young-gwon Kim’i de gönderecek. En az 2 forvet transferi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, Alan’ın yanına Demba Ba veya Seleznyov’u da eklemek istiyor.

ARTIK MECBURİ HALE GELDİ!..

Sezonun ilk yarısında yenen basit goller ise savunma hattına takviyeyi mecburi hale getirmişti. Bu sebeple Güney Koreli stoper Young-gwon Kim de ikna edildi. Finansal fair play konusunda sıkıntı yaşayan Cim-Bom, bu futbolcular için bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise özellikle Alan’ın yolunu gözlüyor. Brezilyalı yıldız, ilerideki gol sorununu tek başına çözebilecek kalitede.

(Aksam)