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Spor

Galatasaray, Yukatel Kayserispor mesaisini tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek olan Galatasaray maç hazırlıklarını bugün yapılan antrenman ile tamamladı.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 21:15 - Güncelleme:
Galatasaray, Yukatel Kayserispor mesaisini tamamladı
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 ile devam eden idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yarın saat 20.30'da Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızlı ekip bu sezon çıktıkları 26 resmi maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 63 puan toplayarak 1. sırada yer aldı.

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