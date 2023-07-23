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Spor

Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Galatasaray, Wilfred Zaha'yı KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

23 Temmuz 2023 Pazar 17:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Galatasaray, Wilfred Zaha'yı KAP'a bildirdi
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Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

UZUN ZAMANDIR FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORDU

Fenerbahçe'nin uzun zamandır görüşmelerde bulunduğu Wilfried Zaha, kendisine Crystal Palace'tan da bir sözleşme uzatma teklifi yapılmasına rağmen Galatasaray'ı seçti.

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formalarını terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta takımına 166 gollük katkı (90 gol - 76 asist) sağladı. Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

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