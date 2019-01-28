Galatasaray, Ze Luis'e servet önerdi

GALATASARAY, transferde yeni bir atağa kalktı. Sarı-Kırmızılı yönetim Teknik Direktör Fatih Terim ve taraftarların “Transfer yapın” baskısı sonrası harekete geçerken, gözünü de kararttı. Yönetim Spartak Moskovalı golcü Ze Luis için Rus ekibinin kapısını çaldı. Cim-Bom’un Yeşil Burun Adalı oyuncunun bonservisi için kulübüne 7.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Teknik Direktör Fatih Terim’in 28 yaşındaki oyuncunun transferi için yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, Sarı-Kırmızılılar, Rus yöneticilerin cevabını bekliyor. Spartak Moskova’dan “Evet” cevabı gelmesi halinde Galatasaray, Ze Luis’i hemen İstanbul’a getirecek ve sağlık kontrolünden geçirdikten sonra da 3.5 yıllık sözleşmeye imza attıracak.

ZE LUİS’E DE 3 MİLYON EURO

Aslan’ın golcü oyuncuya da yıllık 3 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Yeşil Burun Adası Milli Takımı’nda Al İttihat’a verilen Garry Rodrigues’in de takım arkadaşı olan Ze Luis, bu sezon Spartak Moskova formasıyla 24 karşılaşmaya çıkarken, 11 gole imza attı, 1 de asist yaptı. Yıldız futbolcu milli takım formasıyla da 26 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırdı.