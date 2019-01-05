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Galatasaray Zeneli için masada

Fatih Terim'in 'Bir stoper bir de forvet kesin alacağız, belki bir de kanat alırız' derken bahsettiği kanat oyuncusunun Arber Zeneli olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki Kosovalı için temaslar sürüyor.

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Galatasaray'ın Hollanda'nın Heerenveen takımında forma giyen Kosova doğumlu sol kanat oyuncusu Arber Zeneli ile teması devam ediyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu daha iyi bir lige gitmek için takımından ayrılmaya sıcak bakıyor.

Yetenekli futbolcu sezon sonunda tamamlanacak sözleşmesini uzatmaya yanaşmıyor. 6 milyon euro değeri bulunan Zeneli'nin ismi F.Bahçe ile de anılmıştı ancak Cim Bom bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

15 MAÇTA 4 GOL, 8 ASİST

Futbolcunun sözleşme bitimine 6 ay kaldığı için Sarı-Kırmızılılar ilk teması sağladı. Sezon sonu transfer için büyük ölçüde anlaşıldı fakat, Fatih Terim'in "şimdi alın" talimatı üzerine Heerenveen ile pazarlık masasına oturuldu.

Hollandalılar'ın inadını kırmaya çalışan G.Saray yönetiminin bu transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. Sol kanat oyuncusu, bu sezon 15 resmi maçta 4 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Zeneli ise kısa bir süre önce, "Futbolda geleceğin neler getireceği bilinmez ama benim hedeflerim arasında İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ya da İtalya'da oynamak var'' ifadelerini kullan" açıklamasını yapmıştı

KISA SÜREDE KENDİNİ İSPATLAR

Fatih Terim'in Zeneli için Galatasaray'ın eski hocası Riekerink'ten olumlu referans aldığı bildirildi. Hollandalı çalıştırıcının Terim'e, "Zeneli birkaç yıl içinde yıldız kategorisine yükselecektir" dediği öğrenildi

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