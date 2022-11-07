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Spor

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor sınavında

Galatasaray, kupa maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile yarın Nef Stadı'da mücadele edecek.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor sınavında
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

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