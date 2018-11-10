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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekiliyor iddiası

Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ın yaptığı gibi Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekilmeyi düşünüyor. PFDK kararlarının 'adil' olmadığını savunan Sarı-Kırmızılı yönetimin, camia içinde nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.

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ULTRASLAN’DAN SINIRSIZ DESTEK 

■ OLAYLI G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) kestiği cezayı çok ağır bulan Sarı-Kırmızılı yönetim, TFF'yi protestoya hazırlanıyor. Mustafa Cengiz yönetiminin gündemindeki öncelikli protesto şekli Ziraat Türkiye Kupası’ndan çekilmek… UltrAslan taraftar grubunun da desteğini alan Cengiz ve ekibi, Tahkim Kurulu’na yapılan başvurunun sonuçsuz kalması halinde, bu planı devreye sokmayı tartışıyor.

BEŞİKTAŞ’IN İZİNDE…

■ GEÇEN sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile yaşadığı kavga sonrası maçın 3-0 hükmen kendi lehine çıkmasını bekleyen ancak “Maç tekrarı” kararı verilmesine isyan eden Siyah-Beyazlılar, rövanş maçına çıkmamıştı. Başkan Fikret Orman’ın aldığı bu tarihi karar, Beşiktaş camiası kadar futbol kamuoyunda da takdirle karşılanmıştı. Bu örnekten yola çıkan G.Saray da, her türlü cezayı göze alarak benzer bir protestoyu hayata geçirmek için camiada nabız yokluyor.

ELİMİZDE FUTBOLCU KALMADI 

■SARI-KIRMIZILI yönetime yakın kaynaklar, şunları aktardı: “Sakat futbolcuların sayısının çok olması nedeniyle zaten zor günler geçiriyorduk. Bir de üzerine Ndiaye (5), Donk (6) ve Rodrigues (3) gibi kilit isimler ceza aldılar. Hocamıza 7 maç ceza verildi. Bu şartlar altında kupayı oynamasak da olur. Zaten elenmişiz! Benzer nedenlerle PFDK’ya gidenler daha az ceza aldılar. G.Saray’ın önünü kesmek isteyen çevrelere uzun yıllar unutulmayacak bir cevap vermeliyiz.

(Gunes)

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