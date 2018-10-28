Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray zorlu Malatyas deplasmanında 3 puan peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur  Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor

Farmolle

Chebake

Sincere

Sadık

Erkan

Murat

Donald

Aleksic

Guilherme

Adem

Boutaib

Galatasaray

Muslera

Mariano

Ozan

Maicon

Ömer

Donk

Ndiaye

Sinan

Belhanda

Rodrigues

Muğdat

Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.

Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kavgada göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti

Kavgada göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tren raylarını tarım aletlerine dönüştürüyor

Tren raylarını tarım aletlerine dönüştürüyor

Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA