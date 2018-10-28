Galatasaray zorlu Malatyas deplasmanında 3 puan peşinde! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor
Farmolle
Chebake
Sincere
Sadık
Erkan
Murat
Donald
Aleksic
Guilherme
Adem
Boutaib
Galatasaray
Muslera
Mariano
Ozan
Maicon
Ömer
Donk
Ndiaye
Sinan
Belhanda
Rodrigues
Muğdat
Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.
Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
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