Galatasaray zorlu Malatyas deplasmanında 3 puan peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor

Farmolle

Chebake

Sincere

Sadık

Erkan

Murat

Donald

Aleksic

Guilherme

Adem

Boutaib

Galatasaray

Muslera

Mariano

Ozan

Maicon

Ömer

Donk

Ndiaye

Sinan

Belhanda

Rodrigues

Muğdat

Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip.

Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.