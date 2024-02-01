Galatasaray'a 1 haftada 2 milyar TL

UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan tüm takımların katılım ücretleri ile grup aşamasındaki galibiyet ve beraberlik bonuslarının kulüplere ödendiği açıklandı.

1 HAFTADA 2 MİLYAR TL

Galatasaray böylece kasasına 30.1 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar TL) daha koymuş oldu.

Geçtiğimiz günlerde de sağ beki Sacha Boey'yi 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, böylece sadece 1 hafta içerisinde 2 milyar Lira gelir elde etti. Bayern'den gelen paranın yaklaşık 4 milyon Euro'su, Boey'nin eski kulübü Rennes'e verilecek. Bu sezonki yayın gelirleri ise ödenen bu bonuslara dahil değil.

FAİZ YÜKÜ BİTİYOR

Paranın en büyük bölümü Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırmak üzere kullanılacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün banka borcunu kapatıp, senelik 900 milyon Lira'yı bulan faiz yükünü ortadan kaldırmayı planlıyor. Transfer ücretleri, sporcu alacakları gibi diğer gider kalemleri de bu paradan karşılanacak.