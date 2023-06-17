Galatasaray'a 1 milyar TL'lik piyango

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, önemli bir geliri de kasasına koyacak.

GALİBİYET VE BERABERLİKLERDEN 64.4MTL

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de şu ana kadar 26 galibiyet alırken, bu galibiyetlerden maç başına 2.3MTL kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerden toplamda ise 59.8MTL elde etti. Galatasaray, beraberlik primlerinden ise 4.6MTL kazandı.

TOPLAMDA 131MTL

Süper Lig'de katılım hakkından 33.4MTL kazanan Galatasaray, şampiyon takıma verilecek 33.2MTL'lik primiyle de kasasını oldukça rahatlatacak. Aslan, bu gelirlerden toplamda 131MTL'yi kasasına koyacak.

3 TAKIMI ELEMESİ GEREKİYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara kalabilmek için 3 takımı elemesi gerekecek.

UCL'YE GİDERSE RAKAM 'ÇILDIRACAK'

Galatasaray 3 turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda ise katılım bedeli olarak 15.6 milyon Euro (341 milyon TL) elde edecek, buna ayrıca 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri de ekleniyor.

1 MİLYAR TL BEKLENİYOR

Şu ana kadar yüzde 40'lık kombine yenilemelerinden 250 milyon TL gelir elde eden Galatasaray, hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'ndeki maç günü gelirleriyle birlikte 1 milyar TL gelir bekliyor.

RAKAM BAŞKA BOYUTLARDA!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'den 130 milyon TL'nin üzerinde bir geliri kasasına koyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa da en az 630 milyon TL gelir elde edecek. Böylece toplAMDA 760 milyon TL gelir elde edecek. Buna Şampiyonlar Ligi galibiyet, beraberlik primleri ve o gün satılacak biletler, formalar, ağırlama paketleri gibi ek yan gelirler ise dahil değil.