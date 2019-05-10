'Galatasaray'a 100 milyon dolar lazım'

Galatasaray Kulübü eski başkan adaylarından Prof.Dr. Ahmet Özdoğan, lig bittikten sonra en çok 1 ay içinde seçime mutlaka gidileceğini ileri sürürerek, “Yapılacak bu seçimden kaçılamaz. Yönetim tarafından açılan davalar da mutlaka seçimin yapılması yönünde sonuçlanacaktır. Çünkü Denetleme Kurulu da ibra edilmedi. Kongre yönetimi ibra etmedi, anayasamız olan tüzükte bunun sonucu seçim olarak yazmaktadır” ifadesini kullandı.

BARCELONA GİBİ OLMALIYIZ

Özdoğan, G.Saray’ın bir Barcelona, Chelsea gibi Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir noktaya gelerek ilk 8’e, ilk 4’e girebilmesi için 100 milyon dolarlık sponsora ihtiyacının olduğunu söyledi. Gelecek yeni yönetimin ve başkan olmak isteyen kişilerin hedefinin, mutlaka bu parayı kasaya koymak olması gerektiğini söyleyen Özdoğan, “Çok güçlü bir yönetim ve başkan olmalı. Seçilecek başkan da 18 saatini kulübe verebilmeli” dedi.

KABUL EDİLEMEYECEK BİR LAF

Başkan Mustafa Cengiz’in Faruk Süren için söylediği sözle ilgili de görüş belirten Ahmet Özdoğan, “Bu söz tapelerde mevcut. Bu kelime Galatasaray Kulübü’nde asla kabul edilemeyecek bir laf. Sayın Süren Galatasaray Başkanı’nı tehdit etmedi. Tehdit ediyorsa zaten bu çok büyük bir disiplin suçudur. Bu olayın üzerinden 40 gün geçti ve eğer tehdit edildiğine inanılıyorsa Faruk Süren neden disiplin kuruluna verilmedi?” diye konuştu.

(Güneş)