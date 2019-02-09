Galatasaray’a 11 günde 4 kritik maç

Süper Lig’de yarın akşam Trabzonspor’u ağırlayacak olan Galatasaray, 11 günde birbirinden zorlu 4 kritik sınav verecek. Seriye Trabzon mücadelesiyle başlayacak olan Aslan, 14 Şubat’ta Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica’yı konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar, 17 Şubat’ta Kasımpaşa, 21 Şubat’ta ise Benfica deplasma gidecek.