Galatasaray'a 19'luk orta saha!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor.

Çek basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Sparta Prag forması giyen 19 yaşındaki Adam Karabec'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde genç on numara ile sarı kırmızılı takımın ciddi şekilde ilgilendiği yazıldı.

Çek kulübünde istediği performansı sahaya yansıtamayan genç oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği vurgulandı.

Genç yıldız adayı ile daha önce Marsilya ve Atalanta'nın da ilgilendiği ifade edildi.

19 yaşındaki Karabec, Sparta Prag ile çıktığı toplamda 111 maçta 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.