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Spor

Galatasaray'a 2 milyar TL'lik gelir!

Galatasaray, önümüzdeki yıllarda yapacağı loca satışlarını bu sezon yaparak bütçesini rahatlattı.

6 Ocak 2024 Cumartesi 00:55 - Güncelleme:
Galatasaray'a 2 milyar TL'lik gelir!
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Galatasaray Kulübü, sponsorlardan gelmesi beklenen ancak geciken ödemeler nedeniyle operasyonları yürütmek adına çareyi önümüzdeki yılların loca satışlarını şimdi gerçekleştirmekte bulmuştu.

Sarı kırmızılı yönetim, koşullar nedeniyle olağanüstü bir ücret artırımı yapıp 2 yıllık alımı şart koşsa da loca sahiplerinin yüzde 82'si yenilemeyi hemen kabul etti. Kalan yüzde 18'lik localar içinse 70 talipli çıktı.

Talipliler içerisinde Galatasaray bir karar verecek ve önümüzdeki 2024/25 ve 2025/26 yıllarının localarını da bitirmiş olacak.

Galatasaray, tüm bu operasyondan 2 milyar TL'lik geliri kasasına koydu ve kısa / orta vadede bütçesini de rahatlattı.

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