Galatasaray'a 2 milyar TL'lik gelir!

Galatasaray Kulübü, sponsorlardan gelmesi beklenen ancak geciken ödemeler nedeniyle operasyonları yürütmek adına çareyi önümüzdeki yılların loca satışlarını şimdi gerçekleştirmekte bulmuştu.

Sarı kırmızılı yönetim, koşullar nedeniyle olağanüstü bir ücret artırımı yapıp 2 yıllık alımı şart koşsa da loca sahiplerinin yüzde 82'si yenilemeyi hemen kabul etti. Kalan yüzde 18'lik localar içinse 70 talipli çıktı.

Talipliler içerisinde Galatasaray bir karar verecek ve önümüzdeki 2024/25 ve 2025/26 yıllarının localarını da bitirmiş olacak.

Galatasaray, tüm bu operasyondan 2 milyar TL'lik geliri kasasına koydu ve kısa / orta vadede bütçesini de rahatlattı.