Galatasaray'a 20'lik wonderkid! Torreira'nın yedeği geliyor

Bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler gelecek sezon için yapılacak transfer hamlelerine çevrilmiş durumda. Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edecek olan Galatasaray'ın transfer hedefleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

GALATASARAY, ARTEM KARPUKAS'I KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 20 yaşındaki genç yıldız Artem Karpukas ile ilgileniyor. Başarılı futbolcunun menajeri geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile görüştüklerini açıklamıştı.

TORREİRA'YA YEDEK GELİYOR

Genç yaşı ve bitmeyen enerjisi ile dikkat çeken yıldız oyuncu Artem Karpukas, oyun tarzıyla mevcut kadroda, Galatasaray taraftarının "Atom Karınca" lakabını taktığı Lucas Torreira'ya benzerlik gösteriyor. Sarı-kırmızılılar, Rus oyuncu Artem Karpukas'ı, Torreira'nın yedeği olarak kadrosunda görmeyi istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Yıldız oyuncu Artem Karpukas, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 35 karşılaşmada görev aldı. Başarılı önlibero, bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik bir performans gösterdi.