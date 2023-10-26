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Spor

Galatasaray'a 52 milyonluk teselli! Kasa doluyor

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bayern Münih maçından istediği sonucu skor olarak alamayan Galatasaray, maddi olarak verimli bir gün yaşadı. Sarı kırmızılı ekibin karşılaşmanın oynandığı gün biletler ve mağaza satışlarından 52 milyon TL gelir elde ettiği belirtildi.

26 Ekim 2023 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Galatasaray'a 52 milyonluk teselli! Kasa doluyor
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Galatasaray salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i konuk etti. Sarı kırmızılı ekip çok iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta fırsatları değerlendiremeyince sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i yense 3 puanının yanı sıra 2.8 milyon Euro, maç berabere bitse 900 bin Euro kazanacak olan Galatasaray teselliyi maç günü gelirlerinde buldu. Tribünü dolduran sarı kırmızılı taraftarlar kulüp mağazasına da adeta akın etti.

RAMS Park'taki maçı 51 bin 792 taraftar tribünden takip ederken kulübün bilet satışından 40 milyon TL gelir elde ettiği öğrenildi.

Bunun yanı sıra stadın yanında bulunan Galatasaray Store'da da maç günü yaklaşık 12 milyon TL civarında satış yapıldığı belirtildi.

Böylece Cimbom önceki günü 52 milyon TL ile tamamlamış oldu.

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