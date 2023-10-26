Galatasaray salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i konuk etti. Sarı kırmızılı ekip çok iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta fırsatları değerlendiremeyince sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i yense 3 puanının yanı sıra 2.8 milyon Euro, maç berabere bitse 900 bin Euro kazanacak olan Galatasaray teselliyi maç günü gelirlerinde buldu. Tribünü dolduran sarı kırmızılı taraftarlar kulüp mağazasına da adeta akın etti.

RAMS Park'taki maçı 51 bin 792 taraftar tribünden takip ederken kulübün bilet satışından 40 milyon TL gelir elde ettiği öğrenildi.

Bunun yanı sıra stadın yanında bulunan Galatasaray Store'da da maç günü yaklaşık 12 milyon TL civarında satış yapıldığı belirtildi.

Böylece Cimbom önceki günü 52 milyon TL ile tamamlamış oldu.