Galatasaray'a 8 milyon TL'lik haciz

Transfer çalışmaları ile uğraşan sarı Galatasaray'da dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen, kulübe haciz mektubu gönderdi.

Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen, sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi. Dursun Özbek'in, Ankara'daki otelinin ortağı ve aynı zamanda avukatı olan Salih Çelen, İstanbul 37.İcra Dairesinden 23 Temmuz tarihli 8 milyon TL'lik haciz gönderdi. Çelen'in aynı yazıyı Spor Toto, TFF, Basketbol ve Voleybol Federasyonu, yayıncı kuruluşa da gönderdiği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı camiada Özbek'in alacağına ortağına ciro ettiği ve Çelen tarafından haciz hamlesinin de bu şekilde yapıldığı konuşulmaya başlandı

(Futbol Arena)