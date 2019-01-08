Galatasaray'a Alan Carvalho'dan kötü haber! Sözleşmesini uzattı

Devre arasında kadrodaki eksikleri kapatmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi forvet transferi olurken, Serdar Aziz’in kadro dışı bırakılmasının ardından stoper mevkisi için arayışlar sürüyor.

Serdar Aziz ile beraber gönderilecekler listesine konan Eren Derdiyok sonrası Galatasaray'ın bir forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Galatasaray'ın golcü transferindeki bir numaralı aday Alan Carvalho ile anlaştığı iddia edilirken, Brezilyalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli bir gazeteci, Galatasaray ile beraber Flamengo'nun da transfer listesinde bulunan Alan Carvalho ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

Gazeteci, sosyal medya hesabından Alan’ın Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 2019 sonuna kadar bir sözleşmesi olduğunu belirtti.

Bu sözleşmede geçen sene bir yenileme yapıldığını ancak bunun basına bildirilmediğini, bu nedenle herkesin Alan’ın sözleşmesinin Ocak ayında bittiğini sandığını da ifade etti.

FLAMENGO DA DEVREDE

Brezilya ekibi Flamengo da, Alan transferi için devreye girdi. Flamengo'nun, Guangzhou Evergrande forması giyen Alan’ı transfer etmek istediği iddia edildi. Flamengo'nun, bu transfer için Alan’a teklif götürdüğü de belirtilmişti.

ALAN CARVALHO'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?

Brezilyalı golcü Alan Carvalho, 2015 yılında Redbull Salzburg'tan Guangzhou Evergrande'ye 11.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Alan'ın güncel bonservis bedeli ise Transfermarkt verilerine göre 8 milyon Euro.

GOL MAKİNESİ

Brezilyalı golcü Alan Carvalho, bu sezon Çin Ligi’nde Guangzhou Evergrande formasıyla dikkatleri çekmeyi başardı. 22 maça çıkan oyuncu, 19 gol kaydederken 4 asist yaptı.

(Ajansspor)