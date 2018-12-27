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Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Atletico Madrid resmen devreye girdi

Atletico Madrid, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Filipe Luis'in yerine Porto'dan Alex Telles'i düşünüyor. Telles'in Atletico'ya transfer olması halinde Galatasaray'ın da kasası dolacak.

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İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Filipe Luis'in sözleşmesinin bitmesi, Lucas Hernandez'in ise Bayern Münih'e transfer olma ihtimalinin ardından harekete geçti.

AS gazetesinin haberine göre Atletico Madrid, sol bek transferi için Porto'dan Alex Telles'i düşünüyor. İspanyol ekibinin bu transfer için ise futbolcunun serbest kalma maddesi olan 40 milyon euroyu gözden çıkarttığı belirtildi.

Brezilyalı sol bekin Porto'dan Atletico Madrid'e transfer olması, Galatasaray'ın da işine gelecek. Alex Telles'in Galatasaray'dan Porto'ya transfer olurken sözleşmesine 'Bir sonraki transferden %10 kar ödenecek' maddesi eklenmişti.

GALATASARAY'IN KASASINA GİRECEK PARA NE KADAR?

Galatasaray'ın 2014 yılında 6.15 milyon euroya transfer edip, 2016'da 6.5 milyon euroya sattığı Telles, söylendiği gibi 40 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer olursa Galatasaray, bu transferden 3.35 milyon euro kazanacak.

26 yaşındaki sol bek, bu sezon Porto ile toplam 24 maça çıkarken 1 gol ve 6 asist kaydetti.

(Sporx)

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