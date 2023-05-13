Galatasaray'a Almanya'dan yıldız sol bek

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Augsburg'a veda etmesi beklenen Iago'nun Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında olduğu belirtildi. Alman basını haberi "Veda yakın" sözleriyle duyurdu.

Aranan sol bek Almanya'da bulundu; "Veda yakın" sözleriyle duyurdular - 1. Foto

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray ve zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Sol bek için girişimlerini sürdüren İstanbul'un iki devinin, aynı futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.

Kicker'ın aktardığı habere göre, Augsburg'a veda etmeye hazırlanan Iago'ya Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu.

Aranan sol bek Almanya'da bulundu; "Veda yakın" sözleriyle duyurdular - 3. Foto

26 yaşındaki sol bekin devre arasında da Alman ekibinden ayrılmak istediği ancak bunun gerçekleşmediği hatırlatıldı.

Aranan sol bek Almanya'da bulundu; "Veda yakın" sözleriyle duyurdular - 4. Foto

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş devre arasında sol bek bölgesi için temaslarda bulunmuş, Sarı-Kırmızılılar Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmıştı.